Theo Francken invite à commander le drapeau flamand pour les championnats du monde de cyclisme: "Il y en aura plus que des drapeaux belges"

Ce week-end, les coureurs cyclistes participants aux championnats du monde sur route partiront depuis la ville d'Anvers. Il n'est pas rare lors de tels événements de voir des fans arborés avec fierté des drapeaux afin de soutenir les sportifs.

C'est justement sur cette ferveur que le politicien Theo Francken (N-VA) a voulu surfer. Sur sa page Facebook, le nationaliste flamand a ainsi proposé à ses amis des drapeaux du "Vlaamse Leeuw", le drapeau flamand: "Commandez-le gratuitement ici et accrochez-le dimanche pendant la course", invite-t-il. "Il y aura plus de drapeaux flamands que de belges", se réjouit-il d'ailleurs auprès de nos confrères de Sudinfo.

Bien que son initiative ait eu un succès retentissant, les réactions n'étaient pas toutes positives sous son post. D'aucuns l'accusent en effet de promouvoir le séparatisme et de monter les Belges les uns contre les autres.