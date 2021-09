Fedasil et Mahdi cités en justice pour l’accueil des mineurs de rue : "On parle d'une population par définition vulnérable"

Des organisations attaquent Sammy Mahdi pour sa politique sur les mineurs étrangers non accompagnés

Face au manque criant de places d'accueil pour les mineurs étrangers non accompagnés (Mena) dans les structures fédérales et la politique inadaptée mise en place, une série d'organisations adressent une mise en demeure au secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), annoncent-elles mercredi.