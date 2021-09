Après la confusion, Vervoort confirme que l'entrée en vigueur du Covid Safe Ticket est reportée à Bruxelles

La journée de ce lundi fut mouvementée sur le front du Covid Safe Ticket (CST). En fin de matinée, Le Soir annonçait que, contrairement à ce qui était attendu, l'élargissement du fameux pass sanitaire à l'Horeca, aux maisons de repos et au secteur culturel ne serait pas appliqué dans la capitale à partir de ce vendredi 1er octobre. La date du 8, du 15, voire même une date ultérieure étaient évoquées.

Sur le temps de midi, Rachid Madrane, président du Parlement bruxellois, confirmait sur BX1 que les autorités bruxelloises attendaient toujours l'avis du Conseil d'Etat et celui de l'Autorité de protection des données concernant ce fameux projet d’ordonnance du gouvernement bruxellois. "Même si le texte n'est pas voté avant le 1er octobre, il peut être validé avec des effets rétroactifs", affirmait le socialiste.

Malgré les nombreux appels passés par notre rédaction auprès de différents cabinets ministériels, le flou demeurait sur la mise en application de cette mesure, mais aussi sur les sanctions en cas d'infraction.

Il aura finalement fallu attendre le milieu d'après-midi pour que le ministre-président Rudi Vervoort apporte quelques éclaircissements. Par voie de communiqué, le socialiste indiquait que le CST "continuera à s’appliquer pour les événements de masse et s’appliquera donc, dès le 1er octobre pour les boîtes de nuit. Le CST pour les autres secteurs concernés ne s’appliquera qu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance bruxelloise, selon les conditions validées par le Parlement".

Mais quand l'entrée en vigueur du pass sera-t-elle effective ? "Elle sera fixée dès que la date de réception des avis (NdlR : du Conseil d'Etat et celui de l'Autorité de protection des données) sera connue avec certitude". Et d'ajouter : "en tout état de cause, la Région bruxelloise sera prête pour une entrée en vigueur sur son territoire dès le 15 octobre".

En attendant que le travail législatif avance, le gouvernement bruxellois dit "se concerter avec son homologue wallon". "Les domaines d’application du CST dans les deux régions concernent en effet les mêmes secteurs et visent des mesures comparables."

A noter que les autres mesures restent d'application dans la capitale tant que le CST n’est pas mis en place, à l’exception de l’heure de fermeture à 1 heure du matin qui est abrogée.