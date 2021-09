Accueil Belgique Politique belge La main tendue de Jan Jambon à la Wallonie suscite bien des soupçons La Wallonie attend surtout une réponse du gouvernement fédéral. ©BELGA Stéphane Tassin Journaliste politique

Mardi, le gouvernement wallon a entamé un conclave très important qui doit lui permettre de constituer son budget pour l'année 2022. Très important, parce que le gouvernement travaille sur plusieurs tableaux. Le premier vise à gérer les recettes et dépenses ordinaires en poursuivant la trajectoire initiée en 2019 et qui doit ramener les finances wallonnes à l'équilibre en 2024. Le second étant la gestion des moyens colossaux qui permettront...