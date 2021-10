Le roi Philippe a pris le contre-pied de son père sur de nombreux aspects. Albert II était un roi affable et jovial, mais en retrait de la vie politique, économique et sociale. Philippe est une personne discrète et réservée, mais engagée sur une série de thématiques d'actualité. On l'a entendu défendre la cause climatique , regretter - sans les nommer - le Brexit et l'élection de Donald Trump aux États-Unis, soutenir ...