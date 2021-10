Accueil Belgique Politique belge Rajae Maouane: "Dans cette crise sanitaire, il y a un Brussels bashing qui est injuste" La coprésidente d’Écolo Rajae Maouane estime, malgré les querelles, que la majorité fédérale, la Vivaldi, travaille bien. Elle veut toutefois remettre les enjeux climatiques au centre des préoccupations. ©Marie Russillo Frédéric Chardon et Alice Dive

Tandis que la Vivaldi, fort divisée, vient d'avoir un an ce 1er octobre et que le gouvernement fédéral entre ce week-end en conclave budgétaire, la coprésidente d'Écolo, Rajae Maouane, souhaite remettre la lutte contre le changement climatique au centre des préoccupations. "On a vu un été meurtrier, les inondations, des sécheresses et canicules, explique-t-elle. Le dérèglement climatique a fait...