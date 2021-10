Après les inondations meurtrières de juillet, le fédéral veut améliorer la gestion des catastrophes naturelles: "Il nous faut une culture du sauvetage en Belgique"

Les barrages pouvaient-ils limiter davantage les dégâts des intempéries ? "Les bonnes décisions ont été prises dans des conditions de travail inédites"

Lors des inondations de la mi-juillet, les barrages de la Gileppe et d'Eupen ont joué leur rôle et permis d'éviter des dégâts plus importants encore dans la vallée de la Vesdre. C'est en tout cas la conviction de Christophe Vanmuysen et de Thibaut Mouzelard, des responsables du SPW Mobilité et Infrastructures, entendus vendredi après-midi par la commission d'enquête parlementaire sur la gestion des inondations.