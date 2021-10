Faut-il exclure les chômeurs qui refusent trop souvent les offres qui leur sont faites ? Pieter Timmermans donne son avis

Écrire que Pieter Timmermans a mal accueilli l’idée du ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne, d’offrir un accès au chômage même en cas de démission est sans doute un euphémisme. Au micro de l’émission "Il faut qu’on parle", sur DH Radio, l’administrateur de la Fédération des entreprises de Belgique a ainsi donné un carton rouge à cette proposition.

D'après lui, la solution pour redynamiser le marché de l'emploi est ailleurs. "Il faut désormais gérer la crise de l'emploi comme la crise du coronavirus. Ça demande une gestion de crise et des actions sur le terrain.» Dans son viseur, le Forem, Actiris et le VDAB qui «doivent faire des efforts supplémentaires" dès aujourd'hui pour mettre en contact les demandeurs d'emploi et les emplois vacants.

"Partout, j’ai reçu des messages où on me disait qu’on ne trouvait pas de main-d’œuvre. Et donc, le but des mesures à prendre, c’est de parvenir à inciter ces demandeurs d’emploi vers les postes vacants. Et ensuite, quand les personnes veulent changer de métier, il faut les pousser davantage vers un poste vacant."

Prônant plus de mobilité entre les régions, Pieter Timmermans estime ainsi que les trois organismes ne sont pas assez «stricts». Quitte à exclure les chômeurs qui refusent trop souvent les offres qui leur sont faites. "C'est une gestion de crise (...). Il faut la gérer cette crise et être un peu plus strict. Quand un demandeur d'emploi refuse deux fois un poste qui se libère et qui ne demande pas de qualifications, il faut se poser des questions…"

Lançant un appel aux patrons pour les inviter à ne pas chercher "la perle rare", l’administrateur de la Fédération des entreprises de Belgique prévient: sans action de la part des autorités, certaines entreprises du pays pourraient chercher de la main d’œuvre à l’étranger ou délocaliser leur(s) activité(s).

"Heureusement qu'on a la loi de 96"

Pieter Timmermans est également revenu sur ses craintes liées à la hausse des prix de l'énergie. "Il y a une augmentation des salaires qui vient d'avoir lieu au mois de septembre. On annonce une deuxième augmentation, en janvier de l'année prochaine. J'ai rarement connu des périodes où les salaires et les allocations sociales ont été indexés deux fois en une période de six mois. C'est important pour le pouvoir d'achat mais d'un autre côté, si on continue dans cette spirale inflationniste, on crée une situation où les entreprises perdent de la compétitivité. On pourrait perdre des emplois et donc du pouvoir d'achat. Il faut vraiment éviter une spirale inflationniste Heureusement qu'on a la loi de 96 parce que ça nous protège encore un tout petit peu vis-à-vis de ce choc externe."