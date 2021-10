Le ton monte à la Chambre, la N-VA quitte l'hémicycle avant le discours de politique générale de De Croo: "Le pire que l'on puisse connaître en démocratie" (DIRECT)

Les membres du gouvernement fédéral ont bataillé jusqu'au petit matin pour parvenir à un accord budgétaire. Le texte, présenté à la presse ce mardi 12 octobre à 11h, a suscité quelques tensions, mais a finalement été approuvé par l'ensemble de la Vivaldi à l'aube. De quoi permettre à Alexander De Croo de venir s'exprimer face à la Chambre ce mardi pour le traditionnel discours de politique générale. Il doit présenter les priorités budgétaires et les grandes lignes de la politique du gouvernement fédéral. Mais, dès le début de la séance plénière, le ton est monté.





LIVE Beleidsverklaring van de Eerste Minister bij de opening van het parlementair jaar / Discours de politique générale du Premier ministre à l'occasion de l'ouverture de l'année parlementaire https://t.co/UTrVieXmVV — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) October 12, 2021





La N-VA quitte le parlement

"Ce mardi 12 octobre devrait être un moment clé de la démocratie parlementaire: ce ne sera malheureusement pas le cas. Tout d'abord près de la moitié de nos collègues ne pourront pas être parmi nous en raison des mesures sanitaires", a tout d'abord fustigé Peter De Roover (N-VA). "(...) Ensuite, Monsieur le Premier ministre, vous devriez nous surprendre avec votre intervention, ce ne sera pas le cas, car vous avez déjà tenu une conférence de presse avant votre prise de parole à la Chambre. C'est du jamais-vu ! C'est le symbole du mépris de ce gouvernement pour le Parlement. C'est la raison pour laquelle la N-VA quittera l'hémicycle, nous ne nous rendrons pas complices."

Le Premier ministre a estimé que le raisonnement de la N-VA était "curieux". "Ils pourront avoir toutes les explications qu'ils souhaitent, aucun journaliste n'a eu accès aux informations et aux tableaux budgétaires que nous fournissons à la Chambre", a réagi M. De Croo. Les règles sanitaires ont également été rappelées, indiquant que les débats étaient retransmis de façon à ce que tous les députés fédéraux puissent assister au discours de politique générale.

"La Belgique, plaque tournante pour la production de vaccins"

Alexander De Croo a commencé son discours avec un petit tacle aux nationalistes flamands. "Laissez-moi tout d'abord évoquer la démocratie. Le respect est pour moi une valeur très importante de la démocratie. Fuir, se détourner, c'est véritablement le pire que l'on puisse connaître dans la démocratie et ce spectacle ne nous a pas été épargné", a débuté M. De Croo.

"Il y a un an notre pays était à la veille de la deuxième vague", a-t-il continué. "Grâce à la vaccination le plus dur est derrière nous. (...) Cette période fut particulièrement difficile sur le plan mental et tout particulièrement pour les jeunes. Il faut rendre l'accès aux soins psychologiques plus accessibles. C'est pourquoi nous avons dégagé du budget pour cela." Le Premier ministre a également estimé que la Belgique devait rester la "plaque tournante pour la production de vaccins". "C'est la raison pour laquelle nous voulons renouveler notre alliance avec les entreprises pharmaceutiques. Nous prévoyons d'acheter des vaccins pour une troisième dose."

Alexander De Croo a également rappelé que la Belgique déployait des efforts importants pour Covax. "Le coronavirus ne s'arrête pas aux frontières", a-t-il mis en garde. Il a salué l'élan de solidarité qui est né durant la crise sanitaire.

Malgré les bons chiffres en termes d'emploi, le libéral flamand a appelé à la vigilance. "La hausse des prix de l'énergie risque de poser des difficultés", a-t-il mis en garde. "Le moment est venu pour des réformes et de l'ambition. Nous avons dans notre pays tant de talents, tant d'atouts. Nous devons oser investir dans les pôles de croissance. Il faut avancer progressivement dans des dossiers qui sont trop longtemps restés coincés."