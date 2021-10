Le Covid Safe Ticket sera-t-il réellement d'application dès le 1er novembre en Wallonie? "Il y a un risque qu'il ne le soit pas"

Le Mouvement Réformateur, pourtant fermement opposé à toute forme de pass sanitaire, et notamment au Covid Safe Ticket dans la capitale, a finalement décidé d'adopter l'extension du CST en Wallonie ce mercredi soir. Comment expliquer ce double positionnement du parti libéral ? Existe-t-il finalement deux MR, un à Bruxelles et un en Wallonie?

"Non, mais il y a deux parlements et deux textes qui sont différents", s'est justifié le délégué général du MR Mathieu Bihet au micro de Maxime Binet ce jeudi. "Les conditions ne sont pas les mêmes. Le texte wallon contient des cliquets qui permettent de sortir par arrêté gouvernemental du système CST quand certains critères épidémiologiques sont atteints", a poursuivi le libéral. "Le MR était très attentif aux conditions d'application de ce CST et ces critères épidémiologiques étaient une condition sine qua non pour nous".