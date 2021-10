Georges-Louis Bouchez victime d'un accident à Spa-Francorchamps

Amateur de sport automobile, M. Bouchez participait aux 24h 2CV lorsque, en milieu de nuit, sa voiture a été percutée et envoyée hors piste, selon ses explications. Le président du MR a indiqué, via ses réseaux sociaux, qu'il avait été percuté et envoyé dans le décor à une vitesse de 150 km/h. Georges-Louis Bouchez a ensuite rassuré sur son état de santé après avoir été hospitalisé au CHR de Verviers. "Après les examens nécessaires, je suis sorti de l’hôpital durant la nuit, sans la moindre difficulté ou conséquence. Je suis pleinement en forme et mon agenda ne sera nullement modifié."