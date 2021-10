"Il n'y aura pas de nouveau confinement, mais plusieurs mesures sont nécessaires": suivez en direct les dernières informations sur ce Comité de concertation

Initialement prévu pour ce vendredi, le Comité de concertation a finalement été avancé à ce mardi 26 octobre. Si un problème d'agenda a été évoqué pour justifier ce changement, certains postulent que c'est bien la dégradation de la situation épidémiologique qui a poussé les autorités à se réunir plus vite que prévu. Il est vrai que le nombre de contaminations continue à croître fortement dans notre pays. Entre le 17 et le 22 octobre, une moyenne de 5.300 personnes ont été infectées chaque jour par le Covid-19, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano publiés ce mardi. Il s'agit d'une hausse de 75% par rapport à la semaine précédente.



Face à cette recrudescence de l'épidémie, certains membres du gouvernement ont déjà appelé la Flandre, seule région du pays à avoir fait tomber le masque, à resserrer la vis. Il serait ainsi question de réinstaurer l'obligation de port de la protection buccale à certains endroits, mais également de mettre en place un système de Covid Safe Ticket au nord du pays (jusqu'à présent il n'y a que Bruxelles qui applique cette mesure, la Wallonie la mettra en oeuvre à partir du1er novembre). Ces différents sujets, ainsi que le retour de la recommandation du télétravail partout où il est possible, se trouvent sur la table du Comité de concertation.



Enfin, comme l'a confirmé la vice-Première Petra De Sutter (Groen), la loi pandémie devrait être activée par les membres du Codeco.



Les discussions (qui se feront par voie électronique) débutent à 16h30 et seront suivies d'une conférence de presse au cours de laquelle le Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld), détaillera les mesures qui seront d'application pour le mois à venir dans notre pays.



Suivez toutes les dernières informations en direct ci-dessous.