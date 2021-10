Linard veut limiter davantage la pub à la RTBF

Selon le journal, lors du dernier conclave budgétaire, la ministre a indiqué à ses partenaires de gouvernement (PS et MR) sa volonté d'aller plus loin que la mesure déjà prise sous cette législature, à savoir la suppression de la publicité sur la tranche matinale de La Première. Elle souhaite également la suppression des interruptions publicitaires durant les films et séries, diffusés majoritairement en soirée.

Contrairement à la suppression de la publicité sur la matinale de La Première qui n'a pas été compensée par le gouvernement (coût : 2,8 millions par an pour la RTBF), Bénédicte Linard souhaiterait cette fois combler le manque à gagner de l'opérateur public et aurait obtenu pour ce faire, dans le cadre des discussions budgétaires, 2,2 millions d'euros, d'après Le Soir.

Le fait que des moyens aient été réservés dans le budget à cette fin ne signifie cependant aucunement que le débat est clos.