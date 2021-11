Léon Spiegels, ancien bourgmestre libéral de Molenbeek, est décédé

Léon Spiegels a occupé la fonction de mayeur entre 1989 et 1992.

L’ancien bourgmestre libéral de Molenbeek, Léon Spiegels, s’est éteint. Le Molenbeekois a exercé la fonction mayorale entre 1989 et 1992, avant d’être remplacé par le socialiste Philippe Moureaux (PS).

Ce jeudi, plusieurs libéraux ont rendu hommage à l'ancien premier citoyen de Molenbeek. "Homme de dialogue et de convictions, il a toujours incarné les valeurs du libéralisme dans ses actions tout au long de son engagement politique : conseiller communal, échevin des Travaux publics et bourgmestre de 1989 à 1992. Déjà à l'époque, il rêvait de faire de Molenbeek.... une commune "sans histoire"", se rappelle la première échevine et ancienne bourgmestre, Françoise Schepmans (MR).

Le président du MR bruxellois, David Leisterh (MR), a également partagé des souvenirs sur les réseaux sociaux : "Ancien bourgmestre de Molenbeek, connu pour ses nœudspapillon colorés, il portait sa commune chaque jour dans son cœur. Plus personnellement, je n'oublie pas qu'il avait été un des premiers à m'aider lors de mes premières campagnes électorales".

Léon Spiegels était père de deux filles et plusieurs fois grand-père. Les funérailles se dérouleront mardi 9 novembre à 11h30 au crématorium d'Uccle.