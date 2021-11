Khattabi déçue par le plan climat flamand: "Il est loin de rencontrer les attentes européennes"

La ministre Ecolo reconnaît un "rehaussement" des efforts flamands mais "étant donné le contexte politique de la COP26", la conférence internationale sur le climat qui se déroule actuellement à Glasgow, "et l'urgence climatique, l'inverse aurait été incompréhensible et inacceptable". La Flandre prévoit une diminution de ses émissions de CO2 de 40% d'ici 2030, soit 5% de plus que l'objectif précédent. "Cela reste largement en deçà de ce que l'Europe demande (soit 47% de réduction des émissions pour toute la Belgique, NDLR) et à l'entame des véritables négociations 'burden sharing' (partage du fardeau, NDLR) le message est: faites le reste!", déplore-t-elle.

La ministre fédérale ajoute en outre que "si ces 40% intègrent les mesures fédérales, la Flandre ferait bien moins que ce qu'elle annonce".