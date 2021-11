Accueil Belgique Politique belge Les grandes manœuvres en vue des communales ont commencé en Flandre La confection de listes communes en vue des élections communales de 2024 crée des tensions au sein des partis. De g. à dr. : Mathias De Clerq (Open VLD), bourgmestre de Gand, Bart Tommelein (Open VLD), bourgmestre d'Ostende et Guy D'haeseleer (Vlaams Belang), conseiller communal à Ninove. ©Montage Wikipedia/BELGA Jacques Hermans Journaliste

Les prochaines élections communales, c’est dans trois ans. Et pourtant, une certaine fièvre électorale est déjà perceptible sous le ciel flamand. En cause, les discussions en cours dans plusieurs villes en vue de former des listes communes pour les élections locales de 2024. La profusion de...