Qui remplacera Peter Mertens à la tête du PTB/PVDA ? Deux noms circulent

Quel président de parti a déclaré le plus de mandats ? Joachim Coens en tête, devant Georges-Louis Bouchez et Bart De Wever

La Cour des comptes a publié ce lundi, sur son site web et au Moniteur belge, les listes des mandats, fonctions et professions exercés par des mandataires publics en 2019, déclarés en 2020. Nos confrères de la Dernière Heure se sont intéressés à la situation plus particulière des présidents de parti, dont l’influence est très importante sur le système politique belge.