Émue, Christine Defraigne évoque les inondations: "J’ai cru que Liège allait y passer"

Daniel Bacquelaine: "Nous avons été confrontés à une véritable destruction de territoire"

Contrairement à la France et à sa sécurité civile, "on n'a pas, en Belgique, de culture du sauvetage" et les moyens déployés lors des inondations de juillet étaient souvent "inadaptés", a regretté le bourgmestre de Chaudfontaine, Daniel Bacquelaine, vendredi, lors de son audition en commission d'enquête parlementaire sur les inondations.