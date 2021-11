La vaccination des enfants entre 6 et 11 ans est-elle vraiment utile ? Du côté des experts, on se montre prudent

"Qu’on laisse ces jeunes tranquilles": l’idée du masque en primaire fait grimacer le secteur scolaire et les ministres Désir et Linard

Les ministres de l'Education et de la Santé en Fédération Wallonie-Bruxelles ne voient pas pourquoi on prendrait cette mesure aujourd'hui alors qu'on ne l'a jamais fait, même en plein confinement et quand on ne parlait pas encore de vaccination de masse, d'autant que les écoles sont déjà très surveillées.