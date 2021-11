Le ministre-président flamand Jan Jambon rencontre des séparatistes catalans condamnés

Ce référendum avait été interdit par le pouvoir central madrilène. La N-VA a toujours manifesté son opposition à ces condamnations. La Catalogne plaide depuis des années pour son indépendance de l'Espagne, ce qui rend le parti nationaliste flamand sympathique à sa cause.

Avant ses entretiens à Barcelone lundi, le ministre-président flamand Jan Jambon a souligné que le parlement flamand avait adopté dès 2017 une résolution unanime condamnant l'usage disproportionné de la force par les autorités espagnoles dans la communauté autonome du nord-est du pays.

L'ancien vice-ministre-président catalan Oriol Junqueras a été condamné à 13 ans de prison, la peine la plus conséquente infligée par la Cour suprême espagnole. Les anciens ministres Jordi Turull, Raül Romeva et Dolores Bassa avaient été quant à eux été condamnés à 12 ans d'incarcération. Carme Forcadell, l'ancien président du parlement catalan, avait aussi reçu une peine de 11 ans et six mois. Josep Rull et Joaquim Forn, anciens ministres catalans, avaient aussi écopé de 10 ans et six mois. Jordi Sànchez et Jordi Cuixart, anciens leaders de deux organisations catalanes (ANC et Omnium Cultural), avaient été condamnés à 9 ans de prison.

En juin cette année, le gouvernement espagnol a toutefois gracié les neuf catalans emprisonnés. Il s'agissait "d'une nouvelle étape pour mettre fin à la 'confrontation en Catalogne'", avait alors déclaré le Premier ministre espagnol à l'époque Pedro Sanchez.

Les neuf condamnés avaient pu quitter l'infrastructure pénitentiaire, à la condition qu'ils ne reproduisent pas de comportements similaires et n'occupent aucune fonction publique.