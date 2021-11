Vandenbroucke met en garde ses collègues et la population: "Partout, il faudra prendre des mesures sévères"

La situation est sérieuse et des mesures sévères devront être prises, a-t-il averti à l'occasion d'une discussion en commission à la Chambre. Le ministre a invoqué les chiffres quotidiens de la situation dans les hôpitaux qu'il reçoit tous les midis. Entre lundi à 11h et mardi à 11h, 273 personnes ont été hospitalisées pour cause de covid. Actuellement, 2681 patients sont à l'hôpital, dont 555 en soins intensifs. Qui plus est, 165 lits ne sont plus disponibles par manque de personnel. Les soignants sont mis à rude épreuve depuis le début de la crise sanitaire et une partie d'entre eux manque à l'appel par surmenage, burn out ou tout simplement parce qu'ils ont contracté la maladie.

"Ce qui me revient des hôpitaux est très inquiétant. Je veux avertir la population du sérieux de la situation", a déclaré M. Vandenbroucke devant les députés.

Mercredi, lors de la réunion du comité de concertation, personne ne pourra éviter de faire des efforts, selon lui: "Partout, il faudra prendre des mesures sévères afin que tout le monde puisse continuer à travailler et que les cours puissent être donnés dans les écoles".

Le ministre de la Santé a une nouvelle fois insisté sur l'importance de la vaccination. "Sans le vaccin, nous serions aujourd'hui confrontés à une catastrophe semblable à celle de Bergame en Italie. Le variant delta de la maladie est particulièrement dangereux. Le gens doivent se faire vacciner. Sans vaccin, tout le pays serait fermé", a-t-il souligné.