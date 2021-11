"Des mesures sévères", "Du perdant-perdant", "La seule solution": suivez en direct les dernières informations sur le Comité de concertation

La situation épidémiologique ne cesse de se dégrader dans notre pays. Entre le 7 et le 13 novembre, ce sont pas moins de 10.283 nouvelles contaminations qui ont été enregistrées. Pour juguler cette recrudescence de l'épidémie, plusieurs mesures "sévères" pourraient être prises par les autorités. Réuni dès 14h30, le Comité de concertation abordera notamment le possible retour du masque dans les lieux clos, le télétravail, une éventuelle extension du Covid Safe Ticket et l'obligation vaccinale. Si certains points ont déjà fait l'objet d'un accord au sein du Conseil ministériel restreint (kern), d'autres - comme l'obligation vaccinale - suscitent de vives tensions.





Que vont décider nos élus ? Suivez en direct ci-dessous les dernières informations concernant cet important Comité de concertation.