"Engueulades", "entêtement du PS"... La Vivaldi se déchire depuis plus de 10 heures sur la vaccination obligatoire

Depuis plus de dix heures, le kern se divise sur une question bien précise : quelle sanction prévoir pour le personnel soignant qui refuse de se faire vacciner ?

On le sait : le PS, par la voix de son vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne, a validé lundi soir un dispositif prévoyant de licencier le personnel soignant (avec droit aux allocations de chômage, tout de même...) en cas de refus.

Le président socialiste, Paul Magnette a, par après, rejeté publiquement cette idée (le PS réclame une "simple" suspension).

Ce vendredi, lors du kern organisé sur ce thème, les socialistes francophones sont arrivés avec une contre-proposition à l'égard de l'accord obtenu pourtant lundi soir entre partenaires fédéraux.

L'attitude du PS a mis le feu aux poudres et de fortes tensions opposent les vice-Premiers ministres depuis ce matin. "C'est le blocage, et pas qu'un peu !", nous confiait plus tôt dans la journée un membre du kern.

"La situation est surréaliste, explique un informateur fédéral. Elle est le résultat de l'entêtement isolé du PS. Le PS ne veut pas que le personnel médical soit pénalisé. Point. Grosse tension et engueulades..."

Parfum de (nouvelle) crise au fédéral ? Tous les ingrédients sont réunis en tout cas...