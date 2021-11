Le ministre flamand Matthias Diependaele positif au Covid-19

Il doit dès lors observer une quarantaine jusqu'à lundi prochain, mais continuera à travailler autant que possible de façon numérique, a-t-il indiqué. Selon le ministre, le virus l'a "saisi fermement". "Une pensée pour tous ceux qui sont touchés par ce foutu virus. On s'en sortira. Sans se plaindre, avec la nécessaire résilience flamande, et aussi un petit Dafalgan", a-t-il écrit.

Ses collègues du gouvernement flamand en ont été informés, ajoute son cabinet. L'exécutif régional était physiquement réuni vendredi pour un conseil des ministres et une conférence de presse. Mais les autres ministres ne devraient pas être mis en quarantaine, selon le porte-parole de M. Diependaele, car ils étaient suffisamment éloignés les uns des autres lors de la réunion. Le ministre a transmis les noms de ses contacts au "contact tracing". Le ministre-président Jan Jambon a d'ores et déjà indiqué avoir reçu un test négatif.

Les règles sont aussi observées au sein du cabinet de Diependaele. Une grande partie des collaborateurs étaient en télétravail la semaine dernière.