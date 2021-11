Avenir de l'Europe: 2 projets sélectionnés lors du hackaton au parlement wallon

Le parlement wallon a accueilli, les 20 et 21 novembre, 27 citoyens pour un hackathon organisé dans le cadre de la Conférence sur l'avenir de l'Europe. Deux projets, "Think mobility" et "Construis ton futur", ont été sélectionnés au terme du week-end, indique l'assemblée régionale.

Répartis en six équipes, les participants étaient invités à imaginer un projet opérationnel et innovant lié à l'impact des modes de vie sains et du changement climatique sur la qualité de la vie en Europe ou aux barrières à l'emploi des jeunes.

Le jury a finalement sélectionné le projet "Think mobility" qui propose la création d'une application mobile reposant sur les technologies de la géolocalisation et des codes QR pour encourager l'utilisation de modes de transport peu polluants par les citoyens et leur fournir des conseils en vue de réduire leur empreinte carbone.

Il a également plébiscité le projet "Construis ton futur", axé sur des actions concrètes visant à mieux informer les jeunes sur la diversité des compétences qu'ils peuvent développer et à sortir de l'ombre une grande variété d'emplois.

Le compte rendu de la présentation de ces projets sera versé sur la plateforme numérique multilingue qui permet aux citoyens d'exprimer leurs idées en vue de contribuer à la réflexion sur l'avenir de l'Europe. Les données récoltées sur cette plateforme seront analysées grâce à l'intelligence artificielle par le Centre commun de recherche de la Commission européenne qui les transformera en rapports qualitatifs à destination des panels de citoyens et des sessions plénières de la Conférence sur l'avenir de l'Europe.