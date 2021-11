Les gouverneurs mettent la pression sur le Fédéral : "Nous demandons à ce que le Codeco soit avancé"

La situation des évènements publics en général, des marchés de Noël et des carnavals a été évoquée lors de la réunion.

Une réunion du Centre de crise National et des 10 gouverneurs (plus Bruxelles) du pays s'est tenue ce mercredi après-midi pour évoquer notamment la situation sanitaire et la nécessité éventuelle de renforcer les mesures prises lors du dernier Comité de concertation.

"Nous avons demandé à ce que le prochain Comité de concertation se réunisse", a expliqué à La Libre Denis Mathen, gouverneur de la province de Namur, à la sortie de la réunion. "Il faut que le Fédéral et les ministres en charge prennent la mesure de la situation et de l’évolution des chiffres de l'épidémie. Nous demandons à ce que le Codeco soit avancé pour voir quelles mesures doivent être prises."

Le prochain Codecoest censé se dérouler en janvier prochain.