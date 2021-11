Un Codeco serait prévu pour ce vendredi matin

A bonnes sources gouvernementales, on nous confirme qu'un Comité de concertation se tiendrait bien ce vendredi matin. Initialement, un conseil des ministres restreint (Kern, avec les Vice-Premiers) était attendu mais "la situation sanitaire nécessite effectivement qu'on bouscule le calendrier".

Au départ, des discussions devaient se tenir entre cabinet fédéraux, qui auraient alimenté ledit Kern de vendredi (qui se tiendrait de toute façon). Sur le terrain, la situation reste problématique, avec une montée importante des contaminations depuis quelques semaines maintenant et une pression sur les hôpitaux qui se marque par l'occupation de plus de 650 lits en soins intensifs (avec une prévision à 750).

"Le Premier ministre devrait l'annoncer en séance plénière de la Chambre ce jeudi après-midi", nous dit une source néerlandophone.

Si le conditionnel est de rigueur, malgré deux sources gouvernementales néerlandophones, et une autre francophone, c'est parce que, du côté du cabinet du ministre de la Santé et des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke (Vooruit), on dit que "rien n'est décidé" et que l'information relève encore "de la rumeur".

Depuis quelques jours, la pression, qui s'est manifestée mercredi par le coup de pression mis par les gouverneurs des Provinces (surtout en Flandre), est montée d'un cran. Ces derniers incitaient, comme les experts scientifiques, à prendre des mesures supplémentaires pour enrayer cette quatrième vague de l'épidémie.

Plus d'infos à suivre.