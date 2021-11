Georges Gilkinet à propos du Codeco : "Nous sommes très attentifs à préserver des secteurs essentiels"

Un nouveau Comité de concertation consacré à la situation sanitaire est en cours ce vendredi matin, un peu plus d'une semaine après la précédente réunion (mercredi 17/11).

Au lendemain d'un kern, le fédéral se concerte avec les Régions et les Communautés avec le message qu'on "doit multiplier les couches de protection", selon les mots du Vice-Premier Ecolo Georges Gilkinet. Ce dernier était présent en télévision (LN24) puis en radio (BelRTL) vendredi matin avant le Codeco.

"Il faut prendre de nouvelles mesures et c'est ce que nous allons faire", a-t-il affirmé. Le ministre Ecolo a souligné lors de ces interventions que le Codeco pousse pour un usage bien plus large des tests rapides. Ils pourraient être gratuits, estime-t-il, et devraient en tous les cas être davantage utilisés de manière volontaire par la population, par exemple pour se tester avant une fête de famille, une rencontre avec des personnes fragiles ou un match sportif.

Pour ce qui est de fermeture de certains secteurs, Georges Gilkinet estime qu'il essentiel de ne pas restreindre les secteurs essentiels, tels que l'école, la culture et le sport. "Nous sommes très attentifs à préserver des secteurs essentiels", les autorités devraient fermer "le moins possible", a-t-il avancé.

"La diminution de la mobilité sociale, professionnelle, les gestes barrières quand on est en intérieur, la prudence individuelle en toute situation, cela reste quand même la clé", a commenté au micro de DH Radio le médecin épidémiologiste Yves Coppieters. "Ce que l'on peut décider aujourd'hui, ce sont des mesures complémentaires", mais la base essentielle reste la même.

"L'urgence est de diminuer la quantité de contacts infectieux, des vaccinés, non-vaccinés, peu importe", a expliqué l'épidémiologiste Marius Gilbert sur La Première. Cet élément a tout à voir avec l'efficacité vaccinale contre l'infection, qui diminue après quelques mois, combinée au fait que les personnes vaccinées ont eu tendance à avoir davantage de contacts. L'autre axe préconisé, indique Marius Gilbert, est donc parallèlement de rehausser la protection offerte par le vaccin avec les doses de rappel (doses "booster").