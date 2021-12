La N-VA et le MR s'en sont pris vendredi à la ministre fédérale de l'Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), après la note qu'elle a remise au comité ministériel restreint qui se penche vendredi sur la sortie du nucléaire.

Le MR et la N-VA s'en prennent à la ministre de l'Énergie sur la sortie du nucléaire : "un vieux rêve"

"On ne va pas accepter de mettre la Belgique dans le noir et émettre plus de CO2 juste pour assouvir un vieux rêve ? Où est l'étude pour la prolongation du nucléaire ? L'accord de gouvernement est pourtant clair à ce sujet", a lancé le président du MR, Georges-Louis Bouchez, sur Twitter.

"La ministre Tinne Van der Straeten ne peut offrir aucune garantie en termes de sécurité d'approvisionnement mais continue à refuser obstinément de prolonger une capacité nucléaire propre de 2 GW", dit de son côté le président de la N-VA, Bart De Wever qui met en garde les partis de la coalition fédérale. "Si les partenaires de coalition acceptent cela, ils seront délibérément complices des conséquences qui nous attendent".