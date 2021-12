Pierre-Yves Dermagne s'exprime avant le Codeco: "La population n'y comprend plus rien"

"Nous en sommes aujourd'hui à trois Comités de concertation qui se suivent, avec des décisions changeantes qui s'additionnent. Je comprends que la population n'y comprenne plus rien !" Pierre-Yves Dermagne a haussé le ton ce vendredi matin sur les ondes de Bel RTL. Le socialiste estime que beaucoup de problèmes entourent les Comité de concertation. Que ce soit au niveau organisationnel ou méthodologique, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne et il faut mettre les choses à plat, selon ses dires.

"A un moment, on parlait d'un baromètre qui pouvait donner des perspectives. Avant d'être un responsable politique, je suis tout d'abord un citoyen et père de famille", reconnait Dermagne. "Je ne conteste pas le fait qu'il faut mettre en place des nouvelles mesures vu la situation dans les hôpitaux. Il est urgent de prendre des décisions, ce n'est pas un euphémisme puisque la situation est celle qu'elle est dans les hôpitaux."

Le ministre de l'Economie et du Travail ne veut toutefois pas exprimer les mesures qui seront prises lors de ce fameux Codeco. "Je ne vais pas anticiper les décisions qui seront prises mais je pense qu'il faut éviter d'opposer des secteurs à d'autres. La population n'y comprend plus rien, et il faut que tout soit clair."

Concernant la fermeture des écoles, Pierre-Yves Dermagne confirme bel et bien que la proposition est sur la table. "On doit faire en sorte d'éviter une fermeture généralisée et prolongée des écoles, c'est notre objectif principal, en plus d'éviter la saturation de nos hôpitaux et faire en sorte que l'économie continue à tourner. S'il faut imposer le masque pour éviter des fermetures d'écoles, alors oui, il faudra le faire. Même si c'est à contrecœur."

L'Horeca est lui aussi visé et une heure de fermeture fixée à 20 heures est désormais sur la table. "Je ne veux pas d'une mesure hypocrite. Fermer à 20 heures les restaurants, cela signifie qu'il n'y a pas de service du soir et ce n'est pas du tout ma volonté", explique le ministre. "Quand on prend une mesure, il faut aller au bout de celle-ci et proposer des solutions, comme des mesures de soutien financières."

Le concept de la bulle sociale ne devrait par faire sa réapparition, toujours selon Pierre-Yves Dermagne.