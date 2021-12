Accueil Belgique Politique belge Rudi Vervoort, le "bon type" devenu roi sans boussole Alors que le dossier Uber secoue le gouvernement, certains doutent de la carrure de l’ancien lieutenant de Philippe Moureaux, le voyant bien passer la main. Comment cet ancien bourgmestre flegmatique au charisme discret a-t-il pris et conservé durant 8 ans les rênes de la Région bruxelloise ? Rudi Vervoort n’a rien annoncé concernant son avenir. Les pistes de succession sont évidentes même si le théorème est compliqué. Philippe Close, Caroline Désir, voire Ahmed Laaouej ©BELGA Adrien de Marneffe Journaliste politique





Il y a ceux qui crèvent l’écran, écrasent, connaissent une ascension éclair, et se brûlent les ailes. Il y a en d’autres moins éclatants, discrets mais endurants, qui choisissent le bon cheval, ménagent chèvre et chou, et finissent par prendre les commandes durablement. Rudi Vervoort appartient à la seconde catégorie. Le ministre-Président bruxellois n’a pas hérité du charisme...