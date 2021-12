Comité de concertation: Frank Vandenbroucke met les points sur les i avant la prochaine réunion

La date est tombée ce jeudi matin, le prochain Comité de concertation se tiendra le mercredi 22 décembre. Par le biais de sa porte-parole, France Dammel, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, a fait savoir qu'il trouvait que les hospitalisations restaient beaucoup trop importantes. Et qu'il n'était donc pas possible d'envisager un allègement des mesures à cette date, note Sudinfo.

Même si "on constate effectivement des chiffres qui vont dans le bon sens, tant pour les contaminations que pour les hospitalisations", le ministre indique que "les contaminations sont encore très élevées dans les écoles."

"Les gens et même la presse pensent que tout va mieux, et que l'on peut relâcher les mesures. Nous disons : non, il n'y a aucune raison de lâcher les mesures", insiste la porte-parole. "Nous sommes encore à 800 patients covid en soins intensifs et à 288 nouveaux patients admis à l'hôpital chaque jour à cause du Covid-19. En d'autres mots, pour prendre une image forte, tous les deux jours, un hôpital se remplit de patients Covid en Belgique."