"Les plus grands ennemis sont les simplismes et la pensée dichotomique", estime Alexander De Croo lors du "Sommet pour la démocratie"

"Après la chute du rideau de fer, nous nous sommes laissé bercer par un faux sentiment de sécurité. Nous pensions que la démocratie serait plus facile, plus évidente, mais c'était oublier qu'il n'en a jamais été ainsi", a estimé le Premier ministre Alexander De Croo dans son intervention, selon un communiqué de son cabinet. "Une démocratie cherche des réponses nuancées à des questions complexes. Les plus grands ennemis de la démocratie sont les simplismes et la pensée dichotomique".