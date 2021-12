L’heure de vérité pour le gouvernement wallon… et l’unité du MR

Dans le match Bouchez - Crucke, le président du MR a clairement pris la main…

La crise qui couve au sein du gouvernement wallon pourrait se dérouler selon quatre scénarios. C’est un décret porté par Jean-Luc Crucke (MR) et désavoué par le MR qui cause le tumulte. En arrière-fond, il y a les relations tendues entre le ministre et le président de son parti.