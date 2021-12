Le PS progresse dans les intentions de vote en Wallonie, mais recule à Bruxelles

Le PS gagne du terrain en Wallonie mais dégringole dans les intentions de vote à Bruxelles, où il n'est plus pointé qu'à la troisième place, loin derrière Ecolo et le MR, indique un sondage publié vendredi soir par RTL-Ipsos-Le Soir et les médias flamands 'Het Laatste Nieuws' et VTM Nieuws.