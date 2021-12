Accueil Belgique Politique belge Psychodrame du décret fiscal : la séquence qui aurait pu faire tomber le gouvernement wallon Le gouvernement wallon est sauvé, son décret fiscal a été voté. Au MR, par contre, des têtes pourraient tomber. Reconstitution des étapes qui ont créé cette crise. ©BELGA Stéphane Tassin Journaliste politique

Le psychodrame, né lundi en commission du Budget, autour du décret "pour un impôt plus juste" du ministre Jean-Luc Crucke a trouvé un premier épilogue, vendredi, dans cette même commission. Le texte a donc été voté avec quelques amendements techniques de la majorité. L'affaire est donc close ? Pour le gouvernement wallon et la confiance qui était nécessaire entre les différents partenaires qui le composent (PS-MR et Écolo), on peut penser que oui. Les deux autres ministres MR du gouvernement wallon, Willy Borsus et Valérie De Bue, ont finalement marqué clairement leur soutien à la ligne du gouvernement wallon. Vendredi...