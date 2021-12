Après la crise wallonne, que va-t-il se passer au MR ?

La crise politique wallonne s’est donc terminée, vendredi, par un vote de la majorité wallonne dans son ensemble en faveur du décret "pour un impôt plus juste". Le décret était porté par le ministre Jean-Luc Crucke (MR), pourtant désavoué en début de semaine par son groupe politique et par son président de parti.

Le gouvernement wallon a donc passé le cap de ce psychodrame. C’est vers le MR désormais que les regards se tournent. Cet épisode difficile pour le parti libéral laissera des traces. Mais aura-t-il des conséquences pour certains des acteurs de la crise ? Le parti tiendra normalement ce lundi matin son bureau hebdomadaire et on peut penser que les membres présents reviendront sur cette histoire. Pour le président du parti, Georges-Louis Bouchez, il est évidemment exclu qu’une situation pareille se reproduise. Mettra-t-il fin au mandat de ministre de Jean-Luc Crucke ? Pour l’instant, rien n’indique que le président du parti agira de la sorte.

Invité dimanche sur RTL-TVI, le président du MR a rappelé d'entrée de jeu que "ce texte est voté au nom de la stabilité gouvernementale, mais vous ne me ferez pas dire que ce que contient ce texte m'enthousiasme". Il a d'ailleurs rappelé que l'un des problèmes de ce texte était qu'il touchait beaucoup trop les classes moyennes.

"Faire un match entre Jean-Luc et moi"

Il reproche à la presse et aux médias d'information d'avoir voulu "faire un match entre Jean-Luc Crucke et [lui]". Et lorsque le journaliste lui demanda s'il comptait écarter Jean-Luc Crucke de son mandat de ministre, il a juste précisé : "Être ministre, c'est un honneur, que l'on tient grâce à sa famille politique. On n'est pas élu ministre, c'est un travail d'équipe avec les parlementaires et son parti. Ce n'est pas une aventure personnelle. Tous ceux qui travaillent en équipe et dans l'intérêt des classes moyennes auront ma confiance." Et juste après, il précisera aussi qu'"il n'y a personne qui est en sursis".

Quant au maintien de son parti au sein de la coalition régionale - certaines rumeurs évoquaient l'envie du PS et d'Écolo de mettre le MR dans l'opposition -, Georges-Louis Bouchez dit ne pas s'en inquiéter. "Je ne fais pas de politique pour rester au pouvoir à tout prix."

Enfin, Georges-Louis Bouchez a aussi salué le travail du ministre-Président socialiste Elio Di Rupo (PS). Il a évoqué la correction politique dont il a fait preuve et le fait que, selon lui, il "mérite parfaitement son poste de ministre-Président".

Dans un style qui lui est propre, le président du MR a donc, dimanche, tenté de calmer un peu les choses. C’est ainsi qu’on l’a compris en tout cas.