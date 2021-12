Accueil Belgique Politique belge Le Roi et le gouvernement doivent-ils boycotter la Coupe du monde au Qatar? Face à face entre Rajae Maouane et Georges-Louis Bouchez Le mouvement de contestation se développe aux quatre coins de l’Europe à l'encontre de la Coupe du monde au Qatar. La Belgique doit-il le suivre ? Oui, argumente Rajae Maouane, co-présidente d'Écolo. Non, réplique Georges-Louis Bouchez, président du MR. ©BELGA Alice Dive Journaliste au sein du service Débats/Opinions



Le sport et l’éthique. Certes, la Coupe du monde de football au Qatar n’a lieu que dans un an, soit en novembre et décembre 2022. Mais il ne se passe plus un jour sans que l’on évoque la campagne de boycott qui lui est associée. Impulsé par la Norvège et le Danemark, le mouvement de contestation se développe aux quatre coins de l’Europe. Dans le viseur de ces pays et des organisations de défense des droits de l’homme, figure le sort réservé aux ouvriers sur les chantiers de construction des infrastructures prévues pour...