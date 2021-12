Sortie du nucléaire : "Aucune piste n'a encore été exclue"

Pour le président du MR, Georges-Louis Bouchez, la fermeture complète des centrales nucléaires en 2025 est exclue et le gouvernement doit se concentrer pleinement sur la prolongation des deux dernières centrales.

La loi actuelle prévoit la fermeture définitive des sept centrales nucléaires en 2025. L'accord de coalition va dans ce sens, mais laisse la porte ouverte pour que les centrales de Doel 4 et Tihange 3 restent ouvertes plus longtemps. Afin d'absorber la perte de cette capacité nucléaire, une vente aux enchères a été organisée pour les projets qui peuvent compter sur des subventions. Il s'agit notamment de deux centrales électriques au gaz à Vilvorde et aux Awirs.

Le MR est depuis longtemps favorable à la prolongation de la durée de vie des deux dernières centrales. Au cours de l'émission "De Zevende Dag", le président du MR a répété que, selon lui, il est impossible de sortir du nucléaire dans les temps. Qui plus est, se pose le problème des permis pour les centrales à gaz. Celui de Vilvorde a déjà été rejeté par la ministre flamande Zuhal Demir (N-VA). "Le plan A est mort. Mais si nous ne faisons rien maintenant pour le plan B (prolongation de la durée de vie, ndlr), alors vous allez rendre cela impossible aussi", a-t-il dit.

Le vice-premier ministre Van Peteghem a répété que pour lui, le coût et l'approvisionnement en énergie sont primordiaux. Et dans la perspective d'une fermeture complète, cela n'est pas assuré. Engie a annoncé qu'elle demanderait un nouveau permis pour la centrale de Vilvorde, mais une autre possibilité est de modifier la loi pour inclure d'autres usines à gaz à Seraing et Manage. Et puis il y a l'option B, avec le prolongement des centrales nucléaires. "Aucune piste n'a encore été écartée".

Le gouvernement était censé prendre une décision avant la fin de l'année. Pour Georges-Louis Bouchez, il serait préférable de se décider effectivement avant Noël, mais cela ne se joue pas non plus à une semaine près. "Pas deux mois, mais cela pourrait être à deux ou trois semaines près", a déclaré celui-ci.

M. Van Peteghem n'a quant à lui pas voulu donner de calendrier concret. "Il est important que nous prenions une bonne décision, mais nous devons décider rapidement", a-t-il déclaré.

Le comité ministériel restreint poursuivra l'examen du dossier la semaine prochaine.