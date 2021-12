De Croo désavoué par certains partis de sa majorité, Ecolo demande de revenir sur la décision du Codeco de fermer le secteur culturel

La tension reste vive au lendemain du Comité de concertation qui a acté la fermeture de nombreux lieux culturels. Des experts de la santé ont fait part de leur incompréhension et de leur désarroi face aux décisions des autorités. Le ton était le même à la Chambre, lors de la séance plénière de ce jeudi 23 décembre. Les députés ont tour à tour vivement interpellé le Premier ministre.



"C'est l'incompréhension totale après la décision du Codeco de fermer la culture", a commencé Catherine Fonck (CDH). "Oui, Omicron est hyper contagieux et la situation reste difficile dans les hôpitaux. Mais pourquoi fermer les théâtres et les cinémas ? Les gens y sont masqués, sont en nombre réduit et dispersés dans la salle... Vous avez prétendu que c'était les experts qui l'avaient recommandé mais il n'en est rien. Sur quoi vous êtes-vous basés pour prendre cette décision ? Il n'y a aucun argument solide, simplement du marchandage et du vogelpik. Cela se fait sur le dos du bien-être des citoyens. Nous vous demandons de revoir cette décision du Codeco."



DéFi a à son tour fustigé le fait que le Codeco n'ait pas écouté les experts. "Les experts du GEMS misaient sur des mesures graduelles. Vous leur avez jeté leur rapport au visage. Vous avez dit que vous aviez pris la mesure sur base des recommandations des experts. Au mieux, il y a plusieurs GEMS, au pire vous avez menti. Vous avez rompu la confiance. Vous vous vantez d'offrir un Noël plus agréable que celui de l'année passée. C'est indécent ! Cette année, nous avions les outils et pourtant vous sanctionnez les bons élèves, ceux qui avaient pris les bonnes mesures", a expliqué Sophie Rohonyi (DéFi).

Le ton n'a pas été plus clément du côté des partis de la majorité. "C'est l'incompréhension pour tout le monde !", a lancé Florence Reuter (MR). "Pourquoi les salles de cinéma, les théâtres sont plus dangereux que d'autres secteurs ?"

Pour le CD&V, "le vin chaud a gagné face au secteur culturel". Le PS a également signalé "ne pas pouvoir cacher son incompréhension".

Enfin, Ecolo a demandé au Premier ministre de revenir sur la décision de fermer le secteur culturel. "Que s'est-il passé lors de ce dernier Codeco ?", s'est demandé Marie-Colline Leroy (Ecolo). "Les protocoles fonctionnent, cela a été prouvé et démontré. Pourquoi risquer de fragiliser toute une partie du secteur culturel déjà touché par la crise ? A quoi ça sert d'avoir un groupe d'experts qui décryptent la pandémie pour proposer des solutions si on ne les écoute pas ? On entend les experts parler de marchandage politique, de rupture de confiance, c'est extrêmement dangereux."

L'opposition s'est étonnée des vives critiques venues de formations politiques participant au Codeco (PS, MR, Ecolo et CD&V). "J'entends presque tous les parlementaires de partis de votre coalition demander des explications. Vos vice-Premier étaient-ils à un match de football ?", s'est interrogée Kathleen Deporter (N-VA).

Le Premier ministre et le ministre de la Santé répondent aux critiques

Alexander De Croo a confirmé que les décisions étaient bien prises sur base des avis scientifiques. "Ces derniers disent que le nombre de cas va augmenter. Je vous entends dire que l'on aurait dû attendre. Comme, pour le mois de novembre, où l'on a eu trois Codeco où l'on a resserré les mesures petit à petit. Je pense que ce n'était pas la bonne méthode. Donc le Codeco, où presque tous les partis présents sont représentés, a dû prendre une décision. Ce n'était pas simple. On se demande quels secteurs nous devons viser. Lorsque vous avez deux rapports où l'un dit que l'on va avoir une augmentation du nombre de contaminations et l'autre du GEMS qui dit que lorsqu'il y aura une augmentation il faudra faire ceci et cela, il ne faut pas rester sourd à ces appels. Quand on prend une décision, même si c'est difficile, il faut maintenir la décision."

"Je m'associe entièrement à ce que le Premier ministre vient de dire", a expliqué le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit). "Nous sommes face à un danger en grande partie inconnu. Les hôpitaux sont bondés et donc il faut opter pour la solution la plus sûre. Il faut avoir le courage de dire que nous sommes dans l'incertitude. L'avis que nous avons reçu disait qu'il fallait faire des petites choses à court terme et que, si la situation s'aggravait, un confinement total devait être imposé. Les experts ont signé ce document. (...) Cela me fait aussi mal au cœur à titre personnel. J'ai une réunion mardi prochain avec le secteur culturel. Ce sera une réunion sincère et difficile. Si la situation le permet, début janvier nous pourrons passer à un régime plus nuancé. Mais nous pourrions également être amenés à fermer beaucoup plus si les chiffres augmentent."