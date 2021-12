Décès de l'ancien bourgmestre de Saint-Trond Jef Cleeren

"Jef Cleeren était Saint-Trond, et vice-versa. Il était, nuit et jour, disponible pour ses habitants. Il a marqué sa ville dans le style qu'on lui connait", a salué via Twitter le ministre flamand Wouter Beke, du même parti.

Jef Cleeren a été bourgmestre de Saint-Trond de 1977 à 1994, et est resté membre du conseil communal jusqu'à son décès.

Jef Cleeren, figure de la politique locale, était aussi président d'honneur du club de football de Saint-Trond. Il avait été entraineur adjoint des Canaris sous Raymond Goethals dans les années 60, et est resté une figure majeure de la vie du club.