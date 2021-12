Pas de séance de commission extraordinaire à la Chambre : "Le gouvernement n'est pas dispo", regrette le PTB

Les commissions de la Santé et de l'Intérieur ne tiendront pas de séance extraordinaire à la Chambre durant le congé de fin d'année, a regretté jeudi le PTB.

Les marxistes avaient réclamé une réunion en urgence à la suite de l'arrêt du Conseil d'État concernant le secteur culturel et avant un nouveau comité de concertation la semaine prochaine, mais la demande a été refusée. "On a demandé au gouvernement de venir s'expliquer à la suite de la fermeture/ouverture de la culture. Pas de chance : ils ne sont pas dispo. Enfin, si, mais juste pour le codeco et pas pour le parlement. C'est ça qu'ils appellent "revoir leur mode de fonctionnement" ?", a souligné l'un des députés qui a réclamé la réunion des commissions, Nabil Boukili, sur Twitter.

Le parlement reprendra ses travaux le 10 janvier. Ce jour-là, une commission de l'Intérieur sera consacrée à l'état des lieux mensuel à la suite du déclenchement de la loi pandémie.