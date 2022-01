Frank Vandenbroucke dévoile un plan pour la reprise des activités culturelles: trois phases sont prévues

Egbert Lachaert regrette le manque de communication cohérente et les accusations croisées: "C'est du mauvais théâtre politique"

Le président de l'Open Vld Egbert Lachaert a souligné jeudi au micro de la VRT (De Ochtend, sur Radio 1) la nécessité pour les partis de la majorité (dont le sien) de maintenir une communication unie et cohérente envers le citoyen lors de situations de crise. Cela n'empêche pas de faire son mea-culpa en cas de mesures inappropriées, et il doit être possible de débattre de manière démocratique, dans les entités fédérées, de décisions relevant entre autres du fédéral, a-t-il estimé.