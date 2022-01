Accueil Belgique Politique belge Où s'installent les néerlandophones à Bruxelles ? "Depuis vingt ans, bien plus de jeunes viennent habiter à la capitale" Outre les navetteurs qui remontent vers le nord du pays dès la sortie des bureaux, selon les données du SPF Finances, près de 8 % des Bruxellois se déclaraient néerlandophones en 2019. ©JEAN LUC FLEMAL Adrien de Marneffe Journaliste politique





On les retrouve surtout dans les communes du nord-ouest de Bruxelles, comme Berchem-Sainte-Agathe (12,3 %), Jette (11,7 %) et à Bruxelles-Ville (11,2 %), et moins souvent dans le sud...