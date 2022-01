Accueil Belgique Politique belge Le gouvernement wallon doit maintenant retrouver un équilibre Il est pour l’instant difficile de savoir si l’arrivée d’Adrien Dolimont au sein du gouvernement wallon aura des conséquences fâcheuses pour la bonne marche de l’exécutif. Parce que le nouveau venu doit d’abord apprendre à maîtriser ses dossiers avant de pouvoir fonctionner pleinement avec des ministres dont certains jouissent déjà d’une grande expérience politique. ©BELGA Stéphane Tassin Journaliste politique

Lorsqu'il tenait les rênes du Budget wallon, Jean-Luc Crucke, le prédécesseur de Dolimont, était connu pour sa dureté. Certes, l'homme était cordial, aimable, sympathique et plutôt à l'écoute de chacun de ses collègues. Il avait néanmoins une poigne de fer. "Je dis non aussi aux ministres MR", confiait-il encore il y a plusieurs mois. Parce que celui qui tient le Budget est celui qui doit dire non lorsqu'un ministre se montre trop gourmand. ...