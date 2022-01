Paul Magnette souhaite un chèque énergie de 200 euros pour la classe moyenne: "Le gouvernement ne peut pas être sourd à cette situation"

Le président du PS était l'invité de la matinale de Bel RTL. Il est revenu sur la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Selon lui, les prix de l'énergie ne sont pas supportables. "Malheureusement, on l'avait vu venir il y a déjà quelques mois", commence Paul Magnette, qui rappelle que des mesures ciblées sur les personnes qui ont le plus de difficultés sociales avaient été prises au moment du conclave budgétaire.



"On avait étendu le tarif social. On avait décidé aussi d'un chèque de 80€. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas suffisant. Il faut aider aussi les travailleurs, les personnes qui ont des revenus moyens. Il faut aller plus loin parce que l'on voit tomber les factures de régularisation et pour beaucoup de gens, ce sont des augmentations qu'ils ne peuvent pas payer", déplore Paul Magnette. "Le gouvernement ne peut pas être sourd à cette situation. Pour le PS, il est urgent de prendre des mesures pour aider les personnes qui ont des revenus moyens à payer leurs factures d'électricité", insiste le socialiste.





Sous quelle forme envisager cette intervention de l'Etat ? Le président du PS prône la discussion, mais évoque déjà plusieurs pistes, comme une baisse de la TVA de 21 à 6%. C'est la proposition faite hier par le ministre fédéral des Finances, Vincent Vanpeteghem. Paul Magnette s'est dit "très heureux" que le ministre des Finances ait changé d'avis. Il relève toutefois un inconvénient à cette mesure : selon lui, ce sont les plus riches, qui consomment plus, qui en profiteront le plus. "Il vaut mieux un chèque. Ça permet de le cibler, de le donner à à peu près à tout le monde, mais pas aux plus riches. Les 10 ou 20% de la population la plus riche n'en ont pas besoin. Ça permet de cibler les moyens sur toutes les personnes, quel que soit leur statut, qui ont des revenus moyens et qui aujourd'hui ont du mal à payer".



Pour le PS, il devrait être possible d'octroyer un chèque de 200 euros à l'ensemble des ménages, sous forme de réduction directe sur la facture. "On l'a déjà fait dans le passé", note Paul Magnette.