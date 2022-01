Maxime Prévot flingue "l’aberration du numerus clausus": "PS, Ecolo, MR en remettent une couche"

Depuis le début de la pandémie, le CDH a opté pour un positionnement marqué et intransigeant sur les questions de santé. C'est par exemple le seul à réclamer l'obligation vaccinale pour tous les adultes. "On peut même étendre un schéma de vaccination par palier, en commençant par les plus de 50 ans. Mais le débat doit avoir lieu", insiste Maxime Prévot, qui juge que l'arrivée de la discussion au Parlement est beaucoup trop tardive. "On ne va pas pouvoir continuellement restreindre la liberté de ceux qui jouent le jeu de l'intérêt collectif uniquement pour rester dans la préservation des intérêts de ceux qui refusent le vaccin."

Le fait que le parti a des racines religieuses ne l'empêche pas de considérer les questions de santé et de recherche scientifique comme capitales. "Cela fait des années que le CDH tire la sonnette d'alarme sur la santé. On a dénoncé à l'époque les coupes budgétaires qui amènent aujourd'hui au résultat que l'on craignait. Avec des restrictions de libertés qui sont imposées aux citoyens pour préserver un système de soins qui a été étranglé par le politique. Et je ne comprends toujours pas pourquoi, après près de deux ans, on n'a pas doté ce pays d'un véritable plan de relance en matière de santé."

Le président du CDH est amer quand il voit comment les 6 milliards européens ont été attribués exclusivement à un plan de relance économique. "Ce plan ressuscite de vieux dossiers qui traînaient dans les tiroirs alors qu'ils n'ont pas toujours d'impact structurel sur notre économie." La relance devait produire des réformes structurelles majeures sur le système des pensions, sur la fiscalité et sur les soins de santé. "Il faut travailler sur les causes de l'affaiblissement du système de soins. Au lieu de ça, le gouvernement donne un tour de vis supplémentaire via l'Inami pour restreindre l'accès au numéro qui permettrait à nos étudiants francophones de pouvoir devenir demain des médecins. Ça fait des années que l'on dénonce l'aberration du numerus clausus et ici, PS, Ecolo, MR en remettent une couche."