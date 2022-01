Accueil Belgique Politique belge Construire des logements sociaux sur des espaces verts? Un sujet de discorde entre PS et Ecolo à Bruxelles Alors que le besoin de nouveaux logements est pressant à Bruxelles, une bataille idéologique se déroule entre socialistes et écologistes. ©JC Guillaume Adrien de Marneffe Journaliste politique





La problématique peut sembler locale. La construction de logements publics en région bruxelloise témoigne pourtant d’un malaise bien plus profond et plus large qui suscite des tensions au sein du gouvernement bruxellois. Le blocage de la construction de 70 logements publics...