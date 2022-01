Accueil Belgique Politique belge Une décision anticonstitutionnelle au gouvernement wallon La modification d’un article du Code de la fonction publique sur la nomination des travailleurs contractuels pose question. ©BELGA Stéphane Tassin Journaliste politique

La chose est passée inaperçue et le gouvernement wallon n’a pas non plus jugé bon de communiquer sur cette décision. De quoi s’agit-il ? Depuis cette semaine, une modification de l’article 119 quater du Code de la fonction publique...