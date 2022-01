Accueil Belgique Politique belge La fronde progressiste de Ducarme face à Bouchez condamnée à faire pschitt ? "Qu'il prétende représenter cette sensibilité, c’est à pleurer de rire" L’ex-ministre Denis Ducarme veut rassembler les progressistes au sein du MR. ©© Bernard Demoulin Frédéric Chardon Journaliste politique







En tentant d'incarner au MR une alternative à la ligne présidentielle, Denis Ducarme a agi avec un certain panache. Plutôt que d'alimenter la presse en petites phrases off the record, l'ancien adversaire de Georges-Louis...